Engaño con portabilidad: delincuentes sustraen más de 11 mil soles a joven con nueva modalidad de robo 

Nadie está seguro. Un joven identificado como Rodrigo Fernández Alva denunció que delincuentes se hicieron pasar por él para hacer portabilidad de su línea telefónica. En consecuencia, le robaron más de 11 mil soles de su cuenta bancaria.

El joven contó que, en la madrugada del pasado jueves 3 de agosto, se quedó sin servicio móvil que le brindaba la empresa operadora Claro. En la mañana, la víctima pensó que era por no haber pagado el servicio y se acercó a la oficina de la empresa para solucionar el inconveniente. Sin embargo, le comunicaron que su línea ya no les pertenecía y que había hecho la portabilidad a Movistar, para la cual no había dado su consentimiento.

Los delincuentes accedieron a sus cuentas bancarias e hicieron compras con su tarjeta de crédito por más de 7 mil soles. Además, ingresaron a su cuenta de ahorros de la que sustrajeron más de 4 mil soles. “En cuestión de dos días, he perdido alrededor de 11.500 soles”, declaró a Arriba mi Gente.

La representante de Servicio al Usuario de OSIPTEL, Milagros Heredia, habló con Arriba mi Gente y resaltó a los ciudadanos que es necesario ser cautelosos con información sensible. Además, no deben brindar datos personales a extraños para evitar estos problemas.

Asimismo, si usted es víctima de estas mafias, OSIPTEL mencionó los pasos que deben seguir los ciudadanos para denunciar el hecho:

1. Presentar el reclamo ante la empresa operadora a la que ha sido portada.

2.El usuario debe estar pendiente a la respuesta del reclamo. Asimismo, debe exigir la información de la fecha, lugar y hora en que se hizo la portabilidad no solicitada, la cual debe ser entregada inmediatamente.

3.El usuario debe hacer de conocimiento a OSIPTEL sobre la situación para que el organismo pueda supervisar el reclamo.

Dale clic al video ubicado en la parte superior de la nota de Arriba mi Gente y conoce todos los detalles del caso.