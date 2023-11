El curioso mensaje de una señora en el Día del Soltero: “No se casen, no se comprometan, vivan la vida”

El Día del Soltero se hizo con el fin de homenajear a las personas que se encuentran solas en el plano sentimental. Todo lo contrario a San Valentín, donde su busca celebrar el amor y la amistad.

La razón por la que se conmemora el 11 de noviembre, es porque se trata del undécimo mes del año, el cual representa el número 11, el día coincide con el mes “11/11”, considerando que el 1 simboliza a una persona sola.

Por ello, Fiorella Roldán salió a las calles a preguntar a los ciudadanos cómo disfrutan su soltería, sin esperar que una señora se atreviera a dejar un peculiar consejo.

“Por su puesto (extraño mi soltería)… Mira mi libertad, qué linda es la libertad, extraño mi juventud, no gocé (…) No se casen, no se comprometan, vivan la vida”, comentó la mujer.

