Dueño de ‘El Aguajal’ en Los Olivos no quiere pagar deuda de más de 14 mil soles y amenaza a propietaria del local que alquila

Esta mañana recibimos en Arriba mi Gente un nuevo caso proveniente del distrito de Los Olivos. Esta vez no se trata de un hecho delictivo, pero sí de un gran altercado. El conocido restaurante ‘El Aguajal’ se encuentra inmerso en una disputa entre la persona que alquila el local y la propietaria por deudas sin pagar.

La propietaria del local responde al nombre de Sonia Herrera. Esta señora de 80 años le renta el local a Nelson Rojas, dueño de ‘El Aguajal‘. Las acusaciones de la familia de la propietaria son por las deudas que suma hasta el momento el sujeto. Tal como vimos en el informe, el restaurante sigue operando aún con todas las deudas acumuladas.

La deuda de ‘El Aguajal’ en cifras

Más de 8 meses sin pagar renta.

Más de 14 mil soles en deuda de alquiler.

Más de 3600 soles en arbitrios.

15 800 soles de agua (SEDAPAL).

Además de los números en las deudas que mantiene Nelson Rojas con la señora Sonia, este también tuvo palabras para la propietaria del local, asegurando que no le iba a cancelar el dinero vencido. “¿Quieres guerra? La vas a tener. No te voy a pagar y no me voy a ir del local”.

La palabra de Sonia Herrera sobre el dueño de ‘El Aguajal’

“Estoy muy intranquila y me está moviendo el piso por las acusaciones y tratar de evitar que yo no haga nada”, aseguró la señora Sonia Herrera, al ser consultada por las deudas de Nelson Rojas y lo que viene sucediendo con las deudas de ‘El Aguajal’ y las amenazas del entorno del sujeto para evitar que le sigan cobrando. Ante esto, su hija destacó que Nelson Rojas no figura en registros públicos como dueño del restaurante, sino su hijo.

¿Quieres saber más sobre esto? Dale clic al video ubicado en la parte superior de la nota de Arriba mi Gente.