Dos niños heridos de bala por tiroteo en Chorrillos: familiares buscan cama pediátrica

Un caso de terror llegó esta mañana a Arriba mi Gente. Hace unos cuantos días se registró una persecución en Chorrillos entre policías y delincuentes, quienes escapaban en una moto lineal. Mientras la autoridad perseguía a los malhechores, dos niños se encontraban con su madre y su tía luego de comprar golosinas, pero una bala perdida impactó en la espalda de uno de ellos y en la mano del otro. Tras esto, fueron trasladados al Hospital Casimiro Ulloa, donde el primero tuvo que ser intervenido.

Rob Reyna, reportero de Arriba mi Gente, llegó hasta el nosocomio ubicado en Miraflores para saber más sobre el estado del niño. Luego de que operaran al pequeño, se sabe que su pronóstico es reservado y genera preocupación en sus seres queridos. Además de esto, nuestro reportero destacó que la PNP no se ha hecho cargo de nada por no saber a ciencia cierta si uno de los agentes policiales fue quien impactó al niño: no hay acta policial, no se han acercado a saber el detalle del menor ni tampoco han brindado ayuda.

El diagnóstico del niño impactado en Chorrillos

Por la gravedad de los hechos no se ha podido emitir el detalle del estado del menor de edad en el Hospital Casimiro Ulloa. Tal como se sabe, la bala ingresó por la espalda y habría perforado su estómago, por lo que su situación es compleja y su madre se encuentra aún en búsqueda que le puedan brindar la atención respectiva.

