Despidos arbitrarios: ¿Qué debo hacer si me despiden sin motivo?

El abogado laboralista estuvo en Arriba Mi Gente para hablar sobre los derechos laborales de los peruanos, luego de ver un reportaje de un call center que despidió a sus trabajadores y no realizó el pago de sus beneficios laborales.

Saldaña señaló que se considera un despido arbitrario cuando ocurre con personas embarazadas, con discapacidad, un trabajador parte de un sindicato, o también en venganza de haber ido a Sunafil por un atropello. “La ley 30709 que protege a las madres gestantes, por lo que hay una causal más en contra de la empresa”.

Es por ello que el abogado exhortó a los televidentes a siempre tener claro el contrato que firman. “Pidan su contrato, revísenlo y si sienten que no hay un tema laboral claro, pidan a su empleador que les expliquen”, indicó.

Los televidentes realizaron diversas preguntas sobre estos casos. Una de ellas fue acerca de un despido por faltar al trabajo. “No es válido que te despidan por faltar un día. La empresa puede despedir al trabajador si falta por 3 días consecutivos, y también si no se presenta el descanso médico”.

Otro televidente preguntó si es válido trabajar luego de tu horario de trabajo. “Si eres un trabajador que marca su horario de salida y continúas trabajando, estás realizando un trabajo en sobretiempo. Eso general pago de horas extras o descanso compensatorio”, afirmó.

Luego de terminar el contrato, el abogado señaló que dentro de las 48 horas te pueden pagar la liquidación. Si no me la dan, pueden ir a la Sunafil. “Además, por ley nadie puede ganar menos del sueldo mínimo y cuando no estás en planilla, Sunafil fiscaliza tus derechos laborales”, señaló.

El abogado indicó que las personas pueden verificar su trabajo y su situación laboral. “Ingresen al aplicativo de Sunafil, en el ícono “Verifica tu chamba”, donde conocerás si estás verdaderamente en pc planilla. Si no te encuentras en Sunafil, puedes hacer tu denuncia, para que este ente verifique tu situación laboral”.

