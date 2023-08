Derrumbe en Comas: encuentran a perro, pero bebé no logra ser ubicado hasta el momento

La última noche, el distrito de Comas fue noticia nuevamente, pero no necesariamente por algo bueno. Un derrumbe fue registrado en la localidad de Lima Norte, dejando varios afectados. Uno de ellos fue un niño de apenas 4 años, el cual ha sido reportado como desaparecido luego del desprendimiento de rocas y tierra que cayó sobre su casa.

Al momento de reportarse el alud, el niño se encontraba junto con su hermano y abuela al promediar las 10:00 PM. El sitio donde ellos habitaban se encuentra en el asentamiento humano Real Casas, zona alta de Collique en Comas. Pese a que la abuela y el hermano lograron escapar, el niño quedó atrapado y hasta el momento no ha podido ser encontrado por la Policía Nacional del Perú y los Bomberos Voluntarios, quienes se encuentran enfrascados en su búsqueda durante toda la madrugada.

Romina Caballero, reportera de Arriba mi Gente, llegó hasta el lugar donde ocurrieron los hechos para saber más sobre esto. Allí, pudimos ver cómo quedó la casa de la familia del pequeño, además de haber escuchado el triste y desgarrador testimonio de la madre recogido la noche anterior.

“Encontraron a mi perrito, pero no han encontrado a mi bebé hasta el momento. Escuchamos un sonido fuerte, pero como yo estaba trabajando no pude hacer nada. Mi mamá es la que estaba presente allí, ella pudo salir librada con mi otro hijo, pero hasta el momento no encuentran al pequeño”.

Madre del pequeño de 4 años desaparecido.