Deportista calificado Roy Reátegui recuperó a sus mascotas tras desalojo en el Centro de Lima

A inicios de esta semana, se conoció el desalojo de cerca de 80 familias de un edificio ubicado en la cuadra 4 del jirón Cangallo en el Cercado de Lima. El atleta de alto rendimiento Roy Reategui fue uno de los desalojados de esta vivienda multifamiliar. Pero, más allá de reclamar sus pertenencias que le fueron arrebatadas, el deportista pedía que le devuelvan a sus dos gatos que quedaron en el lugar.

Reategui denunció abuso de autoridad en el desalojo, ya que él se encontraba dentro de su casa y lo sacaron a la fuerza. Luego del enlace en vivo con Arriba mi Gente, las personas que ahora habitan el edificio le devolvieron a sus dos gatos. El deportista se mostró sumamente emocionado y agradecido de tener de regreso a ‘Catalina’ y ‘Panterita’.

“Gracias por el apoyo. Sinceramente, gracias a ustedes, porque sin ustedes no habría podido recuperar a mis gatitos. Me devolvieron la tranquilidad para continuar con mi preparación para los panamericanos”,

Además, como mencionamos líneas arriba, el deportista peruano denunció el robo de sus pertenencias. “He perdido todo. He sido despojado de mis pertenencias. Me robaron mi billetera en el transcurso que yo me he ido a la comisaría. He perdido todo, mi medalla, mi trofeo, mi ropa. A mí no me importa lo material, a mí me importan mis gatos”.

