Dejó la enfermería por el emoliente: Conoce la historia de Obdulia, la reina del emoliente | Arriba mi Gente

Una historia de perseverancia y éxito. Obdulia Panuera, vivió durante toda su infancia y adolescencia en Apurímac. Desde muy niña conoció la crudeza del trabajo porque apoyó a su madre en las tareas después de que su padre falleciera en un accidente de tránsito.

“Sí o sí tenía que cocinar, atender, la mamá de casa. Tan chica asumir esas responsabilidades es un poco duro. Yo no tengo papá, falleció y mi mamá cumplió el rol de padre y madre. Ha sido un poco duro (…) El sacrificio de una madre que hace mucho. Mi madre es increíble, hacía de todo. La entiendo perfectamente, la adoro mucho. Entendí que tenía que trabajar”, contó a Arriba mi Gente.

Ella se terminó mudando a Lima y sus hermanas la convencieron de estudiar enfermería después de terminar el colegio. Sin embargo, cuando había hecho dos años de la carrera, se dio cuenta que no quería eso para su futuro y decidió emprender. En los emolientes encontró el rumbo de su vida y se ha convertido en la reina del emoliente.

“No me imagino cómo sería mi vida en un hospital. Me gusta esto, salir, estar en movimiento. No sabía preparar emoliente, nadie de mi familia. Ni en mi infancia probé emoliente”, aseguró.

¿Quieres ver el informe completo de “Arriba Mi Gente”? Dale clic al video ubicado en la parte superior para enterarte de todos los detalles.