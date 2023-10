De presidente a rey de Tik Tok: Martín Vizcarra habló con Arriba mi Gente sobre su nueva faceta

En las últimas semanas, Martín Vizcarra la viene rompiendo en Tik Tok. Gracias a la alta popularidad, el expresidente brindó una entrevista en exclusiva a “Arriba Mi Gente”. En esta reveló cuáles son los verdaderos motivos para convertirse en un divertido creador de contenidos.

Desde las instalaciones de su casa y en pijama, el exmandatario se deja ver en la plataforma de Tik Tok. En dicha red social, ha captado la atención de todos los peruanos, alcanzando millones de interacciones por sus virales videos. “Para mí ha sido inusitado e inesperado tener esa respuesta de los videos que publicó… El primer video tiene más de 4 millones y medio de visualizaciones”, comentó Martín Vizcarra en la nota del magacín matinal.

Martín Vizcarra tiene detrás a un gran equipo y entre ellos está la ex primera dama. “Mi esposa es la que graba y si hay algo que digo de manera inadecuada me dice ‘oye esto no te van a entender, dilo de nuevo‘”, dijo. “También tengo a personas jóvenes que son profesionales del tema y veo que hay muchas herramientas de edición, pero no sé usarlas todavía”, agregó.

Su contenido también han desatado una ola de memes en las diferentes redes. Pero, el ex jefe de Estado no se pica y se une a esta tendencia. “Si hubiera pensado que iba a ser una actuación acartonada, rígida, entonces no hubiera hecho nada… yo sabía que lo iban a tomar con mucho humor… soy el primero que se ríe de los memes que salen”.

El expresidente también reveló cuál es el verdadero motivo de su exposición en redes sociales. “No es que hago una mayor presencia en redes porque quiero sacar provecho político, no es así.. pero eso no quiere decir que no pueda interactuar con la población, el objetivo es dar conocerme tal como soy”

Mira el informe completo de “Arriba mi Gente” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

