Cuidado con los ciberdelincuentes: Más de 30 personas estafadas por clonación de páginas webs

Una empresa dedicada al rubro de la venta de laptops denunció que son víctimas de una suplantación de identidad por parte de inescrupulosos ciberdelincuentes, quienes han replicado su nombre y logo para aprovecharse de otras personas. En Arriba Mi Gente te contamos la historia completa.

En una actualidad donde las ventas por internet se han convertido en una forma rápida de adquirir productos, un grupo de ladrones cibernéticos que se dedican a usurpar los nombres, los logos y hasta las páginas webs de empresas para robarles a sus clientes.

“Diariamente nos escriben. Hemos hecho una campaña para eso, pero a pesar de las campañas esto no acaba. Asimismo, invoco a nuestros clientes para no dejarse engañar. Si ven ofertas irreales, no se dejen engañar”, señaló Cristina Lastra, una de las víctimas de suplantación de la identidad de su negocio.

Según contó la victima de este caso, este grupo de inescrupulosos a diario engañan a al menos tres de sus clientes con el cuento de laptops baratas. Por esto, la preocupada dueña de esta empresa pide tener mucho cuidado con las ofertas donde se ofrecen productos a precios poco creíbles.

Hasta la fecha, son más de 30 personas estafadas por estos sujetos que usurpan la identidad de recocidas tiendas de tecnología. Ingresa al video de la nota para conocer todos los detalles de este mecanismo de estafa que se está popularizando en nuestro país.