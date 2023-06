¿Cuánto tiempo pueden estar tus hijos frente a una pantalla?

Tema controversial. La tecnología se ha vuelto un tema realmente importante en los últimos tiempos y es un recurso que está presente en personas de todas las edades. Esta mañana en Arriba mi Gente repasamos qué tan productivo es el uso del celular y pantallas a una corta edad, así como también el tiempo idóneo para los niños con estos dispositivos con respecto a su salud.

“A veces como madre no veo que sea lo correcto, pero es lo que hay que adaptarse. Ahora me han pedido celular a los seis años cuando antes no era así”. De esta forma, algunos padres de familia manifiestan la situación actual de sus hijos frente al uso de los dispositivos móviles.

Por otro lado, las opiniones en cuanto a la edad idónea para poder utilizar un celulares se encontraron polarizadas. Romina Caballero, reportera de Arriba mi Gente, recogió el sondeo en el cual muchos destacaron que los teléfonos pueden ser aliados, mientras que otros aseguraban que los mismos pueden ser el enemigo número uno en cuanto a su educación y vida cotidiana.

La doctora Karin Sebastian, neuropediatra especializada, manifestó que los niños actualmente suelen pasar mucho tiempo con dispositivos móviles “los cuales pueden ser beneficiosos si se usa de forma correcta, criteriosa y productiva. Si se excede el tiempo en el cual deberían estar frente a una pantalla, puede ser perjudicial para su salud de cara a su crecimiento”.

