Conductores de “Arriba Mi Gente” se visten de rojo y blanco

¡Celebraron por lo alto! El novedoso magazín que acompaña las mañanas de las familias peruanas le rindió homenaje al Perú por sus 202 años de independencia. Los conductores de “Arriba Mi gente”: Maju Mantilla, Fernando Díaz, Santi Lesmes y Karina Borrero sacaron brillo a los estudios del matinal bailando dos danzas típicas del país.

El país está de fiesta y en víspera de su aniversario, Maju Mantilla y Fernando Díaz no dudaron en sorprender al público con unos elegantes pasos de marinera norteña. Ambos conductores movieron el tradicional pañuelo para sacar cara por sus ciudades natales: Trujillo y Chiclayo.

“Somos norteños, la marinera norteña es nuestra pasión es baile bandera del Perú. No soy experta, pero lo hago con mucho cariño. Amemos nuestra cultura, historia y costumbres, amen lo nuestro. Siéntanse orgullosamente embajadores del Perú”, comentó la ex reina de belleza.

“Esta es la primera vez que bailo marinera y esta presentación ha significado salir de nuestra zona de confort. Me encanta la marinera, cada vez que la escuchaba me picaban los pies, pero siempre he tenido miedo de bailar, pues se necesita un físico increíble… Más allá de los problemas que tenemos como país somos una gran nación que necesita unirse”, agregó Fernando Díaz.

Santi Lesmes también se unió a la celebración y junto a Karina Borrero danzaron un alegre festejo. “Amo bailar folklore… Disfruto muchísimo y me emociona ver las danzas peruanas. Me hace sentir orgullosa de nuestro orígenes y de lo que nos hace patriotas… Estamos pasando por unos momentos difíciles, pero el coraje del peruano siempre se hace sentir en estos tiempos”, acotó Karina Borrero.

