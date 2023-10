Conductores de “Arriba Mi Gente” celebraron en vivo triunfo del bicampeón Christian Pacheco 

El último fin de semana, Christian Pacheco dejó el nombre de Perú en alto al consagrarse como bicampeón de los juegos Panamericanos Santiago 2023. Sin embargo, pese a este logro el atleta no fue recibido por ninguna autoridad ni por el público peruano y mediante un enlace en vivo con “Arriba Mi Gente”, los conductores del programa matinal celebraron el triunfo del deportista.

Con una gran ovación y muchos aplausos desde los estudios del programa matinal, Karina Borrero, Fernando Díaz y Maju Mantilla homenajearon este importante éxito deportivo y a su vez enviaron unas palabras de aliento para el deportista.

“Eres un orgullo, eres la imagen que queremos mostrar a nuestros hijos, eres la imagen que queremos mostrarle a los extranjeros cuando nos sentimos orgullosos de nuestro país, porque eres un ganador… Quisiera saber qué esperas , qué sensación tenías tú cuando estabas llegando y a quién esperabas tener cuando cruzabas ese aeropuerto, después de todo ese maratónico trabajo que has realizado”, comentó Karina Borrero.

“Cruzar la meta como deportista me hizo sentir orgulloso de haber cumplido con mi objetivo y aparte de eso he vuelto a ganar los juegos panamericanos, ya que en el 2019 lo gané… La falta de comunicación del IPD y la federación es por ese motivo que no ha estado nadie en mi llegada”, respondió Christian Pacheco en la entrevista.

En nombre de todos los periodistas del Perú, el conductor Fernando Díaz se disculpó con el atleta y condenó la ignorancia de las instituciones responsables. “A nombre de todo el país, y a nombre de la prensa peruana queremos pedirte las disculpas del caso, porque lo que ha pasado contigo es imperdonable, no debería repetirse sobre todo cuando estamos tan carentes de triunfo… tan carentes de buenos ejemplos deportivos, tan carentes de medallas de oro que significan el sacrificio y todo lo que hay detrás de ese triunfo”.