Comerciante se entera en vivo que regalaba casi un kilo a clientes por balanza sin calibrar

Arriba Mi Gente acompañó a la Gerencia de reordenamiento humano de la Municipalidad de Puente Piedra a realizar un operativo para verificar el correcto funcionamiento de las balanzas ubicadas en los mercados del distrito.

La intervención se dio en el Mercado ‘Las tres regiones’ de la Panamericana Norte, hasta donde llegó la reportera de Arriba Mi Gente, Romina Caballero.

Durante el enlace en vivo, los fiscalizadores encontraron varias balanzas adulteradas. Algunas con 200 gramos más. Ante esta situación, el Jesús Salazar, el Gerente de reordenamiento humano, comentó que “se decomisará la balanza, se le pondrá el 25% de una UIT de multa, es decir, 1200 soles”. Otra de las balanzas fiscalizadas se encontró 100 gramos más.

Durante el operativo encontraron tres balanzas adulteradas. Anteriormente, la autoridad edil ya había logrado confiscar balanzas y ejecutar las sanciones del caso para los comerciantes. Esta es la segunda vez que se realiza la fiscalización en dicho mercado.

Además, el fiscalizador comentó cómo no ser víctima de estafa por las balanzas adulteradas. “Hay que observar que debajo no haya ningún objeto, que se encuentre en una superficie plana y que no estén inclinadas”, informó.

Sin embargo, un curioso hecho ocurrió durante el enlace en vivo que se llevó la sorpresa de los conductores. La fiscalización de la Municipalidad encontró balanzas descalibradas a favor del cliente. La balanza del vendedor de pescado estaba tan descalibrada que algunas veces pesaba 200 gramos o hasta un kilo de menos que el peso real. “La verdad yo no sabía que estaba mal pesado”, contó el comerciante.

¿Cómo alteran las balanzas?

Salazar comentó que las balanzas pueden ser adulteradas de fábrica. “Otra forma el calibrar el peso del plato para que también pese junto a los productos que pide el cliente”, contó.

Posteriormente, la autoridad edil logró confiscar las balanzas y ejecutar las sanciones del caso para los comerciantes. “Las autoridades han decomisado las balanzas y van a poner la multa de 25% de la UIT”, mencionó la reportera.

