Colegio de Alto Rendimiento de Huampaní: denuncian deficiencias en educación, salud y alimentación de alumnos

Los padres de familia del colegio de alto rendimiento ubicado en Huampaní se encuentran realmente indignados. Los mismos denuncian y exigen que el centro de estudios no cuenta con buenas condiciones, así como también falta de oportunidades para sus hijos y han alzado su voz de protesta hacia las autoridades.

Según las palabras de algunos de los padres de familia del colegio de alto rendimiento, esta casa de estudios no cuenta con insumos, buenos laboratorios, laptops y muchas otras condiciones que no son las adecuadas para realizar la labor de los estudiantes. “Queremos que el Ministerio nos brinde oportunidades y mejoras para el colegio, no es posible que no se nos ayude”, fueron las palabras de uno de los adultos para las cámaras de Arriba mi Gente.

Además de lo mencionado, los mismos padres aseguran que el futuro para sus hijos es incierto y que no cuentan con convenios para los suyos. Cabe destacar que el COAR de Huampaní es alquilado, así como también contar con instalaciones en pésimo estado.

No te pierdas todos los detalles del estadio del colegio de alto rendimiento haciendo clic en el video de Arriba mi Gente ubicado en la parte superior de la nota.