Coautor de feminicidio en Cajamarca sigue prófugo y hermana de la víctima teme por su vida

Gilmer Pajares Noriega es el coautor del feminicidio de la joven chiclayana. Familiares denuncian que a pesar de todas las evidencias que existen en la participación del crimen, está libre y en calidad de prófugo.

Como se sabe, hace 6 meses, Alex Ever Quesada Tello asesinó a su expareja Mirley Yhajaira Urcia Flores en la vía pública ante los ojos de algunos vecinos que grabaron el ataque.

“Recibo amenazas, incluso ya no estoy yendo a Cajamarca tan seguido como antes porque dicen que me van a mandar a matar (…) Dicen que me van a hacer un cariño en la cara”, comentó la hermana de la víctima.

