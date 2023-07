Clonadores de WhatsApp: “Mi hijo me llamó preocupado porque alguien desde mi numero le pidió 700 soles”

Un nuevo caso de estafa mediante el WhatsApp. Gisela Blas recibió un mensaje de un numero extranjero y respondió sin imaginar que cuenta iba a ser vulnerada por otro dispositivo. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

Gisela Blas se convirtió en otra víctima de estafa mediante el WhatsApp debido a que respondió un mensaje de un número desconocido. Cuando los delincuentes tuvieron acceso a sus chats, se contactaron con sus amigos y familiares pidiéndoles dinero a su nombre.

“El sábado comenzó todo esto. Como a las 6 de la tarde me llegó un mensaje por WhatsApp para avisarme que un iPhone 11 quería ingresar a mi cuenta. Fue entonces que mi WhatsApp se cerró. En ese momento una clienta me llamó diciéndome que me había depositado 310 soles. En seguida mi hijo también me llamó diciéndome que le estaba pidiendo 700 soles”, dijo la mujer preocupada porque estas personas inescrupulosas comenzaron a pedirle dinero a sus contactos debido a que le clonaron su cuenta de WhatsApp.

Esta nueva modalidad de estafa suma más de 219 denuncias y tiene aterrados a los usuarios de esta app móvil.

Otra víctima de estafa por WhatsApp

Zoila Arianzen se comunicó hace unos días con Arriba Mi Gente para contar cómo le robaron dinero mediante el mencionado aplicativo móvil.

“Estaba conversando con mi hija por WhatsApp , entonces me pidió que le deposite 250 soles al número de otras personas. Después de varias conversaciones, cambió de teléfono y me dijo que fue porque se había quedado sin batería. Fue ahí que me pidió 50 soles más, y que en una hora me los iba a devolver. Yo no me preocupé porque muchas veces mi hija me pide dinero y yo le presto”, dijo Zoila Arianzen en una entrevista con Fernando Díaz, Karina Borrero y Maju Mantilla.

“Después de una hora, mi hija me volvió a llamar y le pedí que me regrese el dinero que le presté. Fue entonces que ella se sorprendió y me contó que había tenido problemas con su WhatsApp . Me aseguro de que no había hablado conmigo”, agregó.

A raíz de esta conversación, la señora Zoila Arianzen y su hija se dieron cuenta que había sido una víctima de estafa debido a que le clonaron su WhatsApp .

Para más información, Ingresa al video de Arriba Mi Gente que se encuentra en la parte superior de la nota.