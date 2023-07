Claudia Lucía Donet tras accidente que pudo acabar con su carrera en la danza: “Me encantaría poder salir a competir en el extranjero”

Claudia Lucía Donet sufrió un accidente que pudo cambiar su vida para siempre. Pese al complejo momento que atravesó, se recuperó y hoy vuelve a disfrutar de su pasión: la marinera norteña. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

Con un fututo prometedor en la danza, Claudia Lucía Donet fue víctima de un irresponsable al volante tras coronarse en una importante competencia de marinera en el norte del país. El accidente la llevó a caer en coma, pudo recuperarse gracias al apoyo de su familia.

Si bien es cierto los médicos no le dieron muchas esperanzas de volver a caminar, Claudia Lucía Donet se aferró a la vida y hoy vuelve a disfrutar de lo que más ama. “Veo mis videos después del accidente y me doy cuenta de que he mejorado mucho. Me encantaría poder salir a competir en el extranjero”.

Por otro lado, esta talentosa bailarina recordó su etapa escolar y habló sobre como llevó sus días tras el acciente. “Por suerte nunca sufrí de bullying, porque todos sabían lo que me pasó. Pero en secundaria si tuve que defenderme, hasta que me di cuenta de que debía quererme tal y como soy”.

