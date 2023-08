Chosica: Joven denuncia que tía la desalojó de su propia casa y quemó sus pertenencias

Sherina es el nombre de la protagonista de esta historia. La joven de 26 años denunció ante las cámaras de Arriba mi Gente que su propia tía ordenó su desalojo tras la muerte de su padre. La mujer aseguró que todo esto sucedió apenas un día después del deceso de su progenitor y que incluso ella ha tenido conductas realmente crueles hacia su persona.

La joven no solamente fue desalojada de su propio hogar en Chosica, sino también fue despojada de sus cosas. Ella aseguró que no encontró sus pertenencias y que incluso, su propia familiar quemó algunas cosas que le pertenecían a Sherina y algunas a su padre.

¿Qué dijo Sherina luego del desalojo por parte de su tía?

“Me han robado mis cosas, han quemado mis pertenencias y la fiscalía sabe de eso. Cuando mi padre muere, al día siguiente ella misma me pidió que me vaya de la casa”. Estas fueron las palabras de Sherina, quien sostuvo que su propia familiar aseguró no querer que ella continúe en su casa luego de que su padre había fallecido.

