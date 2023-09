Chiclayo: taxista se colgó de parabrisas para evitar fuga de auto que lo chocó

En la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), el taxista Carranza (49) tuvo que colgarse del parabrisas de una camioneta para evitar la fuga del conductor Robles (50) que chocó su auto. Más de 20 cuadras más arriba de donde sucedió el choque, el agraviado pudo bajarse del vehículo y se detuvo al infractor.

Según mostraron las cámaras de seguridad, el conductor hizo maniobras temerarias para que el taxista caiga del parabrisas y continuar con la huida. En comunicación con “Arriba mi Gente”, la corresponsal Solange Vásquez contó que el infractor se encontraba ebrio y hasta el último lunes estaba detenido en la comisaría.

“Este sujeto había estado bebiendo en una tienda y discute con la dueña porque no tenía para pagar 7 soles y finalmente le yapea. Sale de la tienda molesto, insultándola. Él sube a su camioneta y choca el vehículo. Entonces, el taxista sale de su vivienda y quiere arreglar con este sujeto para que le reponga el daño. En esos segundos, el hombre, en vez de bajar y aceptar su error, emprende su huida. No le queda de otra al señor Carranza de 49 años que agarrarse de donde podía para detenerlo. Pero este carro se detuvo casi 20 cuadras más adelante. No avanzó en línea recta. Hizo ‘zig zag’ para que el taxista caiga al pavimento”, dijo la corresponsal.

Asimismo, se conoció que el conductor amenazó al taxista mientras este último se encontraba sobre la camioneta. “En todo este trayecto, el agraviado indica que el chofer a cada momento se reía y le decía ‘te vas a morir’. Su dosaje etílico salió positivo”, agregó Solange Vásquez. Al final, aparecieron unos motorizados que obligaron al infractor a detenerse. El taxista terminó con 6 puntos en la mano y múltiples golpes en el cuerpo.

Mira el informe completo de “Arriba mi Gente” dándole play al video.