Cecilia Tait: ¿Por qué la voleibolista es la hincha número 1 de la Navidad?

Cecilia Tait “La zurda de oro del Perú” festeja cada Navidad en familia con mucho entusiasmo. Esto debido a que de niña nunca pudo celebrarla debido a la falta de dinero en el hogar.

Ella recuerda con tristeza cuando era niña y vio cómo desalojaban a su mamá. Desde ese momento “odia la pobreza” y por ese motivo siempre luchó para triunfar y ser la mejor. Cecilia ha sido voleibolista, regidora de VMT y Congresista.

En el 2010 venció un cáncer agresivo a los ganglios y su esposo la abandonó en su última quimioterapia. La voleibolista no se rindió y continuó con su vida, venciendo al cáncer.

Tras ver la nota preparada por Fernando Diaz en “Arriba mi Gente”, la flamante voleibolista se quebró por tan emotivo informe. “Así no juega Perú, gracias producción…Recordar tantos momentos increíbles, gracias producción esta navidad ha sido muy linda porque he recibido muchas cosas maravillosas como el solo hecho de haber sido elegida miembro del Comité Olímpico Internacional, pese a ser una chica negra… El vóley no solamente es un regalo, sino también una responsabilidad”.

Cecilia fue la primera sudamericana en ingresar al salón de la fama del Vóley Mundial. Además, recientemente en octubre de este año fue nombrada miembro del Comité Olímpico Internacional. Ella tiene dos hijas y es una leyenda de nuestro deporte. ¿Qué más le dijo a Fernando Díaz?

Mira el video ubicado en la parte inferior de la nota para ver la entrevista completa de Fernando Díaz:

