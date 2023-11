Cantante Flor Javier denunció amenazas antes de ser atacada: “Me acerqué a la comisaría y no me hicieron caso”

La cancante folclórica y su agrupación fueron víctimas cuando iban camino a a una presentación en Huancayo. Posiblemente se trata de un cobro de cupos.

Tras los hechos, la artista decidió pronunciarse a través de redes sociales donde publicó un video en el que explica lo que sucedió. “Después de nuestra última presentación sufrimos un atentado contra nuestra vida. Fuimos atacados”.

Además, reveló que ha estado recibiendo diversas llamadas telefónicas y mensajes pro WhatsApp en las que recibe amenazas de muerte por parte de los extorsionadores. “El mensaje que me dejaron decía 10 mil soles, plata o plomo”, indicó.

Asimismo, en un enlace en vivo con Arriba Mi Gente, Flor Javier aseguró que denunció haber recibido amenazas, antes de ser atacada junto a sus músicos. Sin embargo, por falta de pruebas, no procedió.

“Yo fui a la policía con estos primeros mensajes, la llamada no la pudimos grabar porque siempre nos sorprendían (…) No me hicieron caso, no procedió la denuncia”, explicó la cantante.

¿Quieres saber más? Dale clic al video para ver el informe completo de Arriba Mi Gente.