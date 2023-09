Callao: Auto sin SOAT no quiere hacerse cargo luego de atropellar a peatón y fugar

Julio Zapata escribió al Whatsapp de Arriba Mi Gente para viralizar su caso. El hombre de 48 años denunció que el martes 5 de setiembre fue atropellado por un auto en Bellavista, Callao. Pese a que el atropello ocurrió rápidamente, los testigos pudieron ver la placa del auto que lo chocó y a la mujer que lo conducía.

Al buscar la placa, se comprobó que la dueña del auto es Rosa Liz Esther Bardales Figini. La policía se contactó con la mujer y se negó a hacerse cargo del señor. El hombre ha resultado con el pie dislocado a causa del atropello.

En el hospital del Callao, le indicaron que el SOAT del auto no puede activarse porque la conductora no quiere hacerse cargo y el SIS tampoco puede activarse porque debe ser el SOAT el que debe ver el caso. “En el hospital no me quiso atender por atropello. La persona no se quiso hacer responsable”, contó.

Julio Zapata no tiene dinero para las inyecciones que debe ponerse, pues al no trabajar por la inmovilización que tiene, no puede comprarse sus medicinas. “He gastado 420 soles hasta el momento. Es una odontóloga la que me atropelló. Rosa Esther Bardales es su nombre”, indicó el afectado.

Además, contó que le sucedió un hecho curioso cuando llamó al Ministerio de Transporte. “Llamé al Ministerio de Transportes que cubre los atropellos. Les dije que tengo la placa, pero me indicaron que si tenía la placa no sería válida la ayuda”, contó. El hombre hizo un llamado a la municipalidad de Bellavista. “Hago un llamado a la municipalidad de Bellavista para que me brinde las cámaras de seguridad”.

