Arriba Mi Gente: ¿Vuelve a nacer gracias a un trasplante bipulmonar?

Esta es la historia de un hombre que a los 65 años volvió a nacer gracias a un “Trasplante bipulmonar”. Un milagro de vida que se realizó gracias a un donante y su familia que sabían que sus órganos podían salvar a gente que prácticamente estaba desahuciada.

A continuación conozcamos a Don Jesús Palacín, un hombre de 65 años que gracias a una donación bi pulmonar volvió a la vida.

“Yo he vuelto a nacer. Todavía tengo muchas esperanzas de ver crecer a mis nietos, quiero agradecer a dios”, nos menciona Juan Palacín

Don Jesús fue diagnosticado con fibrosis pulmonar en el 2014, desde ese momento pasaba sus días en el hospital, hasta que llegó la pandemia y su situación se agravó. Estaba en casa, permanentemente conectado a un concentrador de oxígeno que le permite hablar, caminar, comer, simplemente alargarle la vida, aunque Don Jesús sabía que el desenlace no otro más que su despedida.

Don Jesús Palacín: Encontró una luz de esperanza

Cada vez las ganas de vivir eran menos, Don Jesús integraría a la esperanzadora lista de espera, que podría beneficiarlo con un trasplante bi pulmonar que le alivie todos sus males.

Dos años después de pasear por estos fríos pabellones, uno de sus ángeles como él lo llama, lo esperaba con una noticia inesperada, sus rezos y los de su familia habían dado resultado.

El hospital Almenara fue sede de una de las gestas médicas más exitosas del Perú. Por primera vez en la historia del Perú, un paciente de la tercera edad recibía un trasplante bipulmonar. Post operación, estuvo tres días en coma, en los que recuerda vivió experiencias únicas.

“Yo perdí a mi padre a los cinco años y por primera vez me he encontrado con mi papá, con mi mamá, esta cirugía es bastante dolorosa sentí que ya no podría y me aferré a una cruz y me cuelgo de la cruz y le digo Dios mío te pido perdón, pero ya suéltame, ya no resisto y me dijo, para usted hay otra oportunidad. Sentí, sentí, hasta que abrí mis ojos y me preguntó, quién soy, usted es el doctor Palacios, Doctor le digo. Ya todos me aplaudieron. Yo he vuelto a nacer”, nos menciona Jesús Mathias Palacín después de su transplante bi pulmonar exitoso.

“Para un médico el gran momento de satisfacción es el gracias sincero que nos da el paciente y que tiene la salud recuperada, ese es el regalo que nos llena el corazón. Este es de marzo antes de trasplantarse y este es de enero de este año, el pulmón normal se debería ver así, negrito, hace un año el pulmón de Jesús estaba destrozado”

Ahora Don Jesús, es un hombre sano, que le agradece a la familia de su donante y a sus ángeles la segunda oportunidad de vida que le brindaron, pero quisiera que más pacientes tengan la misma opción, aunque sabe que es muy difícil, en el Perú, por cada millón de habitantes solo donan de dos a tres personas, aunque usted no lo crea.

Decidir donar tus no solo es una opción que aparece como positiva en tu DNI, debes hablarlo en vida con tus familiares cercanos para que respeten tu elección de ayudar al prójimo, ante una eventual tragedia.

Don Jesús, quien ahora goza de su esposa, sus dos hijos y sus cuatro nietos, es la prueba viviente que donar tus órganos es una de las mejores decisiones que puedes tomar en vida por la vida de los demás.