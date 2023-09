Arriba mi Gente: ¡Se dijeron de todo! Conductores se enfrentaron en ‘batalla de gallos’

¡Se dijeron de todo! En la reciente edición de este 6 de septiembre en “Arriba mi Gente”, los conductores participaron en una batalla de gallos en el que se lanzaron varias indirectas. En una de sus rimas, Fernando Díaz le propinó un contundente mensaje a Maju Mantilla al meterse con la belleza de la conductora y decir: “En el set dicen que Maju es la más bella”.

Como respuesta, la exreina de belleza respondió: “Me dices bonita (Fernando Díaz), pero en el programa no me dejas de hablar”. Además, también se dirigió a la mascota del periodista diciendo: “Para ser bella es lo que toca, deberías hacer lo mismo y no andar tan pendiente de Pipoca”.

Al final de la primera ronda de batallas, Maju Mantilla salió ganadora por tener las mejores rimas contra Fernando Díaz. En la segunda parte del versus, se enfrentaron Karina Borrero y Santi Lesmes, quienes tampoco se quedaron atrás y se cantaron todas sus verdades frente a frente.

“No llego tarde al set como tú la semana entera”, con este mensaje empezó Santi Lesmes el versus. A lo cual Karina Borrero respondió “Yo llego tarde porque tengo ocupaciones, pero tú te crees bonito con más de cinco operaciones”.

