Arriba Mi Gente: Perros pitbull son el terror de las calles de Carabayllo

En Carabayllo, dos perros pitbull mataron a gatito. Vecinos de la urbanización Enace están mortificados por los dueños que sacan a pasear a sus canes sin cadena y sin bozal. En Arriba Mi Gente te contamos todos los detalles sobre esta historia.

Los vecinos están alterados, comentan que no es la primera vez que el dueño de los dos perros pitbull siempre saca a pasear a sus mascotas sin usar correa ni bozal. Daniel Montalván, dueño del gato ‘Delta’, el mismo que murió por el ataque de los canes. “Ni siquiera sabíamos nosotros, mi gato se escapó, salió a pasear. De la nada me llegó el video donde lo atacaban y el dueño no los tenía con protección. Me dolió verlo”, comentaba el dueño del felino.

Las cámaras de Arriba Mi Gente fueron en búsqueda del dueño de los pitbulls, pero no tuvieron suerte en encontrarlo. Quien sí lo encontró fue Daniel, dueño del gatito muerto. Explicó que el irresponsable encargado de los canes se hará responsable de los otros gatos que tiene. Según la ordenanza municipal de Carabayllo, los perros tienen que andar con correa y bozal, de no ser así, recibirán multa de media UIT, es decir, 2475 soles.

Para más información, ingresa al video de Arriba Mi Gente que se encuentra en la parte superior de la nota.