Arriba mi Gente: Maju Mantilla emocionada por tierno abrazo entre Julieta y Martín en “Papá en Apuros”

Papá en Apuros está dando la hora todas las noches por la divertida historia de amor protagonizada por Martín Seminario con la bella Julieta Olaya. Maju Mantilla demostró esta mañana en Arriba Mi Gente ser una fan de esta parejita, luego de verlos abrazados en el avance promocional del capítulo de hoy.

Los conductores del magacín estuvieron acompañados de los actores Jano Baca y Paulina Bazán para conversar sobre los intensos episodios que se viven todas las noches en la novela de Latina. Durante su visita, ambas figuras también visualizaron el adelanto del capítulo con el que Maju Mantilla se quedó suspirando.

“Yo creo que aquí se encontraron…. como que hay una bonita química, una bonita conexión…Los niños la quieren muchísimo, se sienten bien con ella se divierten con ella no como con Natalia”, dijo Maju Mantilla al terminar de ver el avance.

Sin embargo, Santi Lesmes no estuvo muy contento con este tierno gesto entre Julieta y Martín. El conductor no dudó en darle la contra a la reina de belleza y demostrar su apoyo hacia el personaje de Natalia Rodriguez. “No me la toquen a Natalia, no me la toquen… Natalia te quiero, tú tranquila”, dijo Santi.

