Arriba Mi Gente: les prometieron ser modelos internacionales y ahora denuncian a la organización por engañarlas

Muchas niñas sueñan con convertirse en reinas de belleza, pero el camino al glamoroso mundo de la moda puede ser muy complicado, y más cuando gente inescrupulosa busca aprovecharse de las ilusiones de estas pequeñas. En Arriba Mi Gente te contamos la historia de este grupo de jóvenes modelos que buscaron ganar fama internacional participando en el evento “Miss Hispanic Perú – USA 2022”, una supuesta franquicia peruana del “Miss Hispanic International”.

Según cuentan las madres de estas jóvenes modelos, la persona que las animó a participar del evento fue la señora Cecilia Santos Bendezú. En la charla que tuvieron, les comentó que uno de los premios del concurso era representar al Perú en los Estados Unidos en el “Miss Hispanic International”, propiedad de Alexy Méndez. Además, iban a ganar un contrato de un año con la academia BH Talents.

“Nos hizo muchas propuestas. Una de ellas era que la ganadora iba a ganar una beca en una academia de modelaje en Estados Unidos. La otra era que si ganaba el concurso iba a competir contra modelos de otros países, donde habría otros premios de regalo”, cuenta una de las madres de familia.

¿Cuánto costó la inscripción para el certamen?

El cobro de la inscripción tenía un valor de 500 soles. Con esta inscripción podían acceder a clases de pasarela, oratoria y etiqueta social, pero solo recibieron clases de pasarela, las cuales fueron pagadas por las propias madres. En la gran final, no todas las mamás pudieron estar presentes por ser un evento privado. Para participar de la ceremonia, tenían que hospedarse en el hotel de Paracas donde se realizó el concurso.

“Me prometieron decir que viajaría a Estados Unidos y firmaría con la agencia de modelaje del señor Alexy Méndez, pero nunca lo conocí. Yo creí que esos eran los premios, pero el premio fue un vale de 500 dólares con una clínica dental”, dijo una de las ganadoras del certamen.

¿Qué dijo la organizadora del evento a Arriba Mi Gente?

En una llamada telefónica, Cecilia Santos Bendezú aseguró que el costo de la inscripción no cubrió todos los beneficios que le brindó su organización. “Lo que ellas pagaron no cubre lo que es el pago del local, profesores y mucho menos el paseo por Paracas. Yo no les he exigido nada, se iba a realizar en Lima, pero se dio la oportunidad de realizarlo en Paracas y las chicas me dijeron que querían que sea ahí. Incluso no se les había ofrecido un paseo en yate, eso salió del dueño. El dueño no fue, solo fueron las candidatas y dos madres”.