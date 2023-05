Arriba Mi Gente: Ayudemos a Aldito 

Tu problema es nuestro problema. Aldito Rojas es un chico de 19 años que nació con autismo severo y esclerosis tuberosa, un trastorno severo que afecta a la piel, el cerebro y a otros órganos. Debido a que ninguna de estas dos enfermedades tiene cura, su padre, Alfredo Rojas, trata de calmar sus dolores con medicamentos y aceite de cannabis.

Con solo cuatro años de edad, su madre dejó su casa con la excusa de ir al mercado, sin embargo, nunca volvió. Desde entonces es Alfredo quién se encarga de darle calidad de vida a su hijo, el cual ya no recibe medicamentos por parte del seguro al haber cumplido la mayoría de edad.

Lo que más disfruta en su día a día son las salidas al parque, las cuáles lo relajan, no obstante, siempre tiene que estar supervisado para evitar que se autolesione. Sumado a esto, Aldito no puede comunicarse y necesita estar vigilado las 24 horas al día. Por esta razón, el señor Alfredo Rojas no puede trabajar ya que debe velar por la seguridad de su hijo.

¿Cómo ayudar a Aldito?

Si deseas ayudar a esta familia puedes donar al siguiente número de cuenta a nombre del papá de Aldito:

BCP Soles: 191 – 913112080 – 042

Asimismo se puede colaborar con el tratamiento de este joven por medio de Yape al siguiente número: 937549971.