Anciano obligado a pagar 100 soles diarios para no ser víctima del ‘Gota a Gota’

El sicariato y la delincuencia sigue a la orden del día. Esta vez, un caso realmente alarmante llegó a Arriba mi Gente con respecto al problema del ‘Gota a Gota‘. Un señor de la tercera edad ha denunciado que delincuentes lo extorsionan a diario con pagos correspondientes a préstamos con intereses muy altos y la autoridad de seguridad no se hace cargo de su caso.

El señor de la tercera edad protagonista de esta historia lleva la cuenta de las veces en las que ha efectuado el pago a los extorsionadores. Como se detalla en el informe, el señor paga prácticamente 100 soles a diario y teme por su vida, ya que las tasas de interés son muy altas. “Este país no es seguro, nadie se hace cargo de nada y la policía no me hace caso”. Aseguró el señor, quien no tiene familiares para que lo puedan apoyar y teme constantemente por su vida.

