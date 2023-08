Alza de precios del GLP: Precios oscilan entre 6 y 10 soles en grifos de Lima

Un hecho realmente preocupante. Esta mañana detallamos en Arriba mi Gente la situación del GLP y el alza en su precio. Esto tiene muchas causas y ha generado repercusión en la población, la cual recorre muchos grifos de Lima Metropolitana en búsqueda del abastecimiento de sus vehículos.

Rob Reyna, reportero de Arriba mi Gente, llegó hasta un grifo del distrito de Breña para detallar sobre lo sucedido. En información presentada en el enlace en vivo, el precio actual oscila entre 6 y 10 soles y esto perjudica de gran manera no solo a los conductores, sino a todos los que consumen servicios como taxis o movilidades.

La palabra de los afectados por el precio del GLP

“Estoy haciendo cola por más de 30 minutos. No hay GLP, no queda de otra y mañana vamos a seguir así”, sostuvo un conductor que llegó hasta el grifo del distrito para poder abastecer su vehículo, pero no había logrado su cometido hasta el momento.

Por otro lado, muchos otros conductores también mostraron su disconformidad por el precio. Incluso, algunos llegaron al grifo donde se encontraba nuestro reportero desde otros sectores de la capital por la “comodidad” del precio. “Yo vengo desde el Callao porque aquí está más barato. No hay GLP o está muy caro allá y llevo 25 minutos haciendo cola”, sostuvo un chofer de un carro entrevistado esta mañana.

¿Quieres saber más sobre esto? No te pierdas ningún detalle haciendo clic en el video ubicado en la parte superior de la nota de Arriba mi Gente.