Al borde de las lágrimas: Joven relató que sujeto le arrojó agua caliente por pasear a su perro

En la urbanización Pedro Cueva, en el distrito de Ventanilla, vecino le arrojó agua a una mujer que paseaba a su mascota por la calle. El señor le recriminó a la muchacha por acercarse a su hogar con su perro.

“Llama a Serenazgo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va a echar agua a la chica? Míralo, míralo, la está mojando. Se pasa, señor. ¡Cómo le va a echar agua a la chica! La calle no es de nadie, señor, la calle no es de nadie. ¿O usted se ha comprado la calle? Usted está agrediendo a una señorita que está en la calle”, se le escucha decir a una señora en el video que se hizo viral en redes sociales.

“Yo trato de no pasar por ahí, siempre voy al parque que está al frente de mi casa (…) No pensé que el señor iba a actuar de esa forma. Incluso, no sale la parte donde el señor me tira el balde de agua caliente…”, contó la joven agredida.

