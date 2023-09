Adulto mayor denuncia que Municipalidad de Bellavista nunca depositó su AFP ni CTS

El adulto mayor Ricardo Vásquez, de 67 años, denunció que la Municipalidad de Bellavista le descontó dinero de su sueldo para aportarlo a la AFP. Sin embargo, el depósito a la otra entidad nunca se hizo y, ahora, no recibe una pensión.

Durante 28 años, Ricardo trabajó en dicho municipio y durante 16 años le descontaron dinero que sería para su jubilación. Pero, tras ser despedido en 2012 y no encontrar un trabajo, requirió el desembolso del dinero que tenía ahorrado. La sorpresa fue grande cuando AFP Habitad le confirmó que la Municipalidad de Bellavista no había aportado su cuota desde hace años.

“Tengo problemas en la pierna, no puedo caminar. Mi plata está estancada y no es justo por tantos años que he trabajado (…) Tengo que comprar comida para mí y mi señora. Tengo que recibir tratamiento. No es justo que mi plata se me haya descontado y no se haya aportado y no me la den”, dijo el agraviado.

Además de la AFP, Ricardo Vásquez denunció que la Municipalidad de Bellavista no le pagó el monto completo de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que superaba los 70 mil soles y, más de diez años después, le deben más de 50 mil soles. “Estaba atrás para que me paguen. Me daban mil soles por mes, pero eso fue durante cinco o seis meses. Por eso hice un juicio, porque ya no me querían pagar. El juez ha ordenado el pago total en el año 2019”, agregó.

