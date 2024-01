Accidente con cargador en Surquillo: consejos para evitar que estas tragedias se repitan

“Todos los adaptadores de teléfonos celulares, así como todos los artefactos electrónicos con el tiempo se degradan” esto dijo el Vice Comandante Jorge Canal tras conocerse que un joven de 24 años sufrió quemaduras de tercer grado luego de que su celular explotara mientras dormía y además causó un incendio.

Problemas de este tipo no pasan solo con los cargadores de los celulares, sino también con los televisores, computadoras, lavadoras, refrigeradoras y otros aparatos eléctricos.

Uno de los tips que dio el bombero fue que no dejemos que nuestros teléfonos lleguen a 1%, sino que los carguemos cuando estén al 25% y que no esperemos que se recalienten para recién desconectarlos. Otro tip fue que no dejemos conectados los cargadores, pues además de consumirse energía corremos el riesgo de que exploten y causen un incendio.