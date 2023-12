Abuelito aportó 12 años al Fonavi y solo cobró 46 soles: “Me siento impotente y utilizado”

Empezó la devolución de aportes del Fonavi. Más de 64 mil fonavistas que forman parte del grupo de pago número 20 recibirán desde hoy, 21 de diciembre, la devolución de sus aportes del Fonavi. Esto aplica para aquellos que tengan el último dígito del DNI en 0 y 1.

Los extrabajadores que cobran este primer adelanto de sus contribuciones deberán acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación, según el cronograma oficial que rige hasta el 29 de diciembre para los rezagados. Para esta entrega, según se indicó, se destinará un monto de 160 millones de soles.

Romina Caballero, reportera de Arriba Mi Gente, estuvo con los aportantes, quienes son miles de adultos mayores. Ellos se acercaron personas de todas partes de la capital e incluso de provincias. Incluso esperaron durante horas a pesar de estar enfermos.

Uno de ellos fue el señor Eliodoro, quien solo recibió 46 soles. “Aporté 12 años. Me siento impotente y utilizado. Todos los días haciendo largas colas, ¿para esto? Habré llegado a aportar más de 20 mil soles”, contó indignado.

“Vine a preguntar cómo será el pago de los fonavistas”, “Soy el sostén de mi familia, no es justo que no me paguen”, “Trabajo para llevar 31 soles a mi casa, cuando acá está mi dinero y no lo puedo cobrar”, fueron algunos de los otros comentarios de fonavistas.