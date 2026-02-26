En una vibrante conferencia de prensa realizada en el Hotel Dazzler, se revelaron los detalles finales de “Una Noche en Perú”, el festival que promete sacudir la capital este 28 de marzo. El evento, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Deportivo Lima de Chorrillos, ha confirmado un cartel de lujo que posiciona a Lima como el epicentro musical de la región.

Un cartel internacional de alto voltaje

La gran sorpresa de la jornada fue la confirmación de las estrellas internacionales que encabezan el festival:

* Illya Kuryaki and the Valderramas (Argentina): El esperado regreso del funk y el hip-hop más sofisticado del continente.

* Gondwana (Chile): Los máximos referentes del reggae latinoamericano traerán sus himnos de paz y vibración positiva.

* The Sacados (Argentina): La cuota de pop y nostalgia noventera que pondrá a bailar a todas las generaciones.

El encuentro de la música nacional

La mesa de honor, integrada por el legendario Jorge Rodríguez Grández de Los Mirlos y el icono del rock nacional Toño Jáuregui, junto al promotor Pol Liza, destacó la importancia de este intercambio cultural.

“Es un honor compartir escenario con bandas tan influyentes de Argentina y Chile. ‘Una Noche en Perú’ no es solo un concierto, es una celebración de nuestra identidad mezclada con los sonidos del continente”, señalaron los artistas durante la rueda de prensa.

Belleza y Talento local

La conferencia también contó con la participación de las reconocidas artistas Leslie Stewart y Lucecita Ceballos, quienes se suman como embajadoras de este gran espectáculo. Además, la banda de reggae peruana Radical Mood aseguró que el talento local está listo para estar a la altura de las grandes potencias invitadas.

Información de Entradas

El festival espera una asistencia masiva, por lo que la organización recomienda adquirir las entradas con anticipación.

* Plataforma de venta: Joinnus

* Fecha: 28 de marzo de 2026

* Lugar: Centro Cultural Deportivo Lima (Chorrillos)