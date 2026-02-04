¡La diversión llega a Perú con “Baila a lo Loco Tour 2026″!
Un show lleno de música, baile y diversión para grandes y chicos
Los fenómenos infantiles de YOUTUBE Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé llegan por primera vez juntos al Perú con su espectacular gira internacional “Baila a lo Loco Tour 2026”, un show lleno de música, baile, colores y mucha alegría para toda la familia.
“Baila a lo Loco Tour 2026” con los Meñiques de la casa y Saritah bebé prometen hacer bailar a todo el Perú con sus mejores éxitos. Macarena Remix, La mané, No me quiero bañar, Baby Shark, Kikiki Cococo entre otros
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster Perú. La gira recorrerá tres importantes ciudades del país:
📍 Arequipa
🗓 01 de abril
🏟 Palacio Metropolitano de Bellas Artes “Mario Vargas Llosa”
📍 Trujillo
🗓 03 de abril
🏟 Coliseo El Gran Chimú
📍 Lima
🗓 05 de abril
🏟 Anfiteatro del Parque de la Exposición
Este evento promete una experiencia única para grandes y chicos, con coreografías, personajes, canciones favoritas y una puesta en escena diseñada para hacer cantar y bailar a todo el público.