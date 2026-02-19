¿Se puede hacer crecer el dinero sin tener que esperar años ni disponer de grandes montos? Hoy, cada vez más personas buscan inversiones a corto plazo que ofrezcan buenos retornos, con procesos simples y montos de entrada accesibles.

En ese contexto, la inversión en factoring se ha convertido en una alternativa ágil y accesible para quienes desean poner a trabajar su dinero desde S/100. A través de Prestamype, es posible invertir en facturas emitidas por empresas reconocidas y obtener rentabilidad en plazos que van desde 15 hasta 180 días.

Prestamype es actualmente una de las fintech más grandes del Perú y ha sido reconocida entre las 100 mejores startups del país por Forbes. Cuenta con más de 8,000 inversionistas activos, quienes en conjunto han invertido más de S/ 1,600 millones y generado ganancias superiores a S/ 210 millones. Además, ha recibido financiamiento de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y cuenta con el respaldo del fondo de venture capital Salkantay VC.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo mediante el cual las empresas que venden a crédito pueden adelantar el cobro de sus facturas. En lugar de esperar 30, 60 o 90 días para que sus clientes paguen, obtienen liquidez inmediata a través de este servicio.

Ese dinero proviene de inversionistas que buscan rentabilizar su capital. Ellos pueden adquirir una parte o el total de una factura y, a cambio, recibir un retorno por el monto invertido. Cuando llega la fecha de vencimiento, es la empresa pagadora —cliente de quien solicitó el factoring— la que cancela la factura junto con el rendimiento correspondiente para los inversionistas.

Entre las empresas pagadoras se encuentran medianas y grandes compañías peruanas de distintos sectores, como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud y Honda, entre otras. Esta alternativa de inversión está respaldada por un título valor registrado en CAVALI.

Por su parte, Prestamype es participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) y se encuentra inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General”, conforme al Oficio SBS N.° 19585-2020.

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

Con más de ocho años de trayectoria, Prestamype ha consolidado su crecimiento sobre pilares como la honestidad, el respeto y la responsabilidad. Su experiencia en el mercado, sus alianzas estratégicas y el volumen de operaciones gestionadas la respaldan como una opción sólida y confiable para quienes buscan invertir con seguridad y obtener rentabilidad.

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días.

Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos; así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Para quienes buscan nuevas opciones de inversión y desean generar ingresos adicionales, el siguiente paso es registrarse en la plataforma y comenzar a invertir. Ingresa AQUÍ.

¿Cómo empezar a invertir en factoring con Prestamype?

Registro : Regístrate y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online!

Oportunidades : Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25.

Retorno : Recibe el capital más la ganancia de tu inversión. ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Quienes deseen invertir en factoring y acceder a retornos de hasta 22% anual pueden crear su cuenta en la plataforma de Prestamype y empezar a generar nuevos ingresos desde hoy. Ingresa AQUÍ.