La primera edición de “Una Noche en Perú” se consolidó como un rotundo éxito y marcó un antes y un después en la escena musical local. Realizado el sábado 28 de marzo en el Club Cultural Deportivo Lima de Chorrillos, el festival destacó por haberse convertido en un nuevo formato de festival internacional que dará que hablar en los próximos años.

Desde las primeras horas, el público fue testigo de una seguidilla de performances que elevaron la temperatura del evento. Las bandas invitadas lograron conectar rápidamente con los asistentes, generando una atmósfera de celebración constante. Propuestas frescas como las de Nave Ascensor y De La Nada aportaron dinamismo al arranque, mientras que Radical Mood sumó intensidad con una ejecución sólida que hizo vibrar a la audiencia.

Uno de los momentos más coreados llegó con Los Mirlos, quienes llevaron su inconfundible sonido amazónico al escenario, desatando una fiesta colectiva. Por su parte, Toño Jáuregui protagonizó uno de los sets más emotivos de la noche al interpretar varias canciones de Libido, la banda más importante de su trayectoria, generando una conexión profunda con el público que coreó cada tema de principio a fin.

El festival alcanzó otro de sus puntos más altos con Gondwana, quienes impregnaron el ambiente de reggae y energía positiva, mientras que The Sacados convirtieron el recinto en una pista de baile multitudinaria con su repertorio festivo.

El momento cúlmine llegó con el esperado cierre de Illya Kuryaki and the Valderramas, quienes ofrecieron una performance arrolladora, cargada de funk, hip hop y actitud. Durante su show, el público vibró con algunos de sus temas más emblemáticos como “Abarajame”, “Jaguar House”, “Coolo”, “Expedición al Klama Hama” y “Jennifer del Estero”, desatando una euforia colectiva que convirtió el cierre en uno de los puntos más altos del festival.

Detrás de este éxito se encuentra el destacado trabajo de la productora Longplay Entertainment, cuya visión, capacidad organizativa y apuesta por la excelencia fueron claves para materializar un evento de esta magnitud. Su propuesta no solo cumplió con las expectativas, sino que posiciona a “Una Noche en Perú” como una plataforma con proyección internacional.

Así, el festival no solo reunió a grandes exponentes musicales, sino que sentó las bases de una nueva experiencia en vivo en el país, consolidándose como una propuesta innovadora que promete crecer y evolucionar en futuras ediciones.