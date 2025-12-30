No es novedad que las personas que experimentan dificultades crediticias y no cumplen con sus obligaciones financieras, pueden ser registrados en bases de datos como Infocorp, hecho que los coloca en una situación compleja y limitante, ya que no pueden acceder a nuevos productos financieros en entidades de la banca tradicional conformada por bancos, financieras o cajas municipales.

Frente a esta situación, el préstamo estando en Infocorp de Prestamype es una excelente alternativa, ya que no solo ofrecen la oportunidad de obtener capital para impulsar tus proyectos, sino que también te permiten reconstruir tu historial crediticio y empezar de cero.

Prestamype es la Fintech de préstamos más grande del Perú que cuenta con una trayectoria impecable y más de 8 años de experiencia ofreciendo soluciones financieras a personas y empresarios del país. Conoce los beneficios y requisitos del préstamo estando en Infocorp a continuación.

Beneficios del préstamo estando en Infocorp

Desembolsos altos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

Tasa de interés mensual competitiva desde 0.84% mensual.

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Cronogramas hechos a tu medida: Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Desembolso en menos de 15 días hábiles.

Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para calificar al préstamo de Prestamype

Calificar al préstamo de Prestamype es más sencillo de lo que crees, ya que el requisito principal es contar con un inmueble como una casa, departamento, local o terreno que cumpla las siguientes condiciones:

Debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Debe estar libre de problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en la Municipalidad o los Registros Públicos.

Es así de simple, si tu propiedad está inscrita en la Sunarp, no presenta problemas legales y está ubicada en las ciudades mencionadas anteriormente, estás cada vez más cerca al desembolso que necesitas.

Si estás listo para dar el siguiente paso y pre-calificar a tu préstamo, hazlo en menos de 2 minutos haciendo clic en este ENLACE.