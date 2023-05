El Gran Chef Famosos: El Perú saboreó el gran estreno del reality de cocina de Latina

Este 01 de mayo el Perú se paralizó con el debut de “El Gran Chef Famosos”, bajo la conducción de José Peláez. Las familias peruanas se deleitaron con este nuevo espacio en el horario prime de Latina, y dejaron ver su satisfacción a través de las redes sociales.

“Hace tiempo no veía un programa divertido en TV. Ya quería ver un programa así, deliciosamente entretenido. Me he reído de principio a fin, porque en algún momento me veía reflejada en cada uno de ellos” son algunos de los comentarios positivos que envió el público por el estreno del reality de competencia culinario.

¿Qué se vivió en el estreno de “El Gran Chef Famosos”?

En la primera emisión, los famosos Karina Calmet, Patricia Portocarrero, Ricardo Rondón, Fiorella Rodríguez, Patricio Suárez-Vértiz y Jorge Henderson tuvieron como reto la preparación de dos platos peruanos: pan con sangrecita y papa rellena con salsa criolla.

Sin embargo, nada fue fácil para los participantes, pues tuvieron que enfrentarse a desafiantes momentos:

Ricardo Rondón se cortó tres dedos en la preparación del primer plato

La actriz Patricia Portocarrero quemó el aderezo de la sangrecita.

Todos los participantes quemaron el arroz.

Jorge Henderson no culminó la preparación del segundo plato.

La primera entrega dejó como sentenciados a Ricardo Rondón, Patricio Suárez-Vértiz y Fiorella Rodríguez. Ahora ellos deberán dejarlo todo en la cocina para no ser eliminados.

¿Qué participantes estarán en el segundo programa de “El Gran Chef Famosos”?

La cocina más picante de la televisión peruana tendrá en sus instalaciones a Andrés Vílchez, Millet Figueroa, Korina Rivadeneira, Nico Ponce, Miguel Vergara y Natalia Málaga, quienes deberán complacer con sus platillos a los exigentes jurados: Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

Ya lo sabes, “El Gran Chef Famosos”, la nueva propuesta que busca llevar entretenimiento y diversión a todas las familias peruanas de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y sábados a las 10:00 p.m. ¡No te lo pierdas!