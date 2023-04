WWE: Rey Mysterio fue inducido al salón de la fama

Estamos en el fin de semana de WrestleMania y este viernes tuvimos una edición especial de Smack Down en la cual realmente hubo muy buenas luchas. Sin embargo, hoy nos centraremos en el post show, el cual se iba celebrar como cada año en el salón de la fama de la WWE, en donde serían inducidas varias leyendas de la lucha libre profesional.

La primera persona inducida sería la ex diva de la WWE, Stacy Kleiber; después tuvimos la inducción de Andy Kaufman, quien fue representado por su familia, debido a que falleció a los 35 años; a todo esto, le siguió la inducción a The Great Muta, que si bien no tuvo un paso por la empresa estadounidense, es sin duda una leyenda viviente de la lucha libre.

Para los momentos finales, Bradshaw y Faarooq indujeron a Tim White al salón de la fama, premio que fue recibido por la familia de White, debido a que este falleció en 2022. Y, por último, tuvimos a la mítica leyenda de la lucha libre mexicana Konnan, induciendo a Rey Mysterio Jr. En su discurso, el enmascarado mencionó los momentos más difíciles de su carrera y de cómo casi deja el mundo de la lucha libre profesional por falta de recursos. Además, su hijo Dominik, en compañía del día del juicio, abandonaron la Arena para mantener el kayfabe de cara a su combate de mañana en WrestleMania 39.