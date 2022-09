Universitario se ubica en tercero en el clausura y sueña con el campeonato

Tras vencer por 2-0 a Atletico Grau, Universitario sumo su cuarto triunfo de forma consecutiva y ya registra 6 partidos sin perder. Ademas hace 3 partidos que no recibe ningun gol y deja su arco en 0.



El torneo apertura fue dificil y complicado para el equipo crema. Cayeron en el clasico, y no encontraban un equipo consolidado. Incluso tuvieron que cambiar de tecnico. Todo parecia indicar que ya se despedian del campeonato. Por lo que no les quedaba mas que aspirar a un torneo internacional.



Sin embargo, la situación para el cuadro merengue cambio. En lo que va del torneo clausura han disputado 12 partidos y solo han perdido 3, ganaron 7 y empataron 2. Los resultados se han ido dando para que se metan en la lucha por el campeonato. Ahora se ubican en la tercera posicion con 23 puntos a tan solo 1 punto del lider que es Sporting Cristal.

Universitario derroto por 2-0 a Atletico Grau y sumó su cuarta victoria consecutiva. || FOTO: Composición Latina



La próxima fecha Universitario le toca enfrentar a Alianza Atlético Sullana en el Estadio Municipal “Campeones del 36”.