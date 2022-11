Universitario: nueva deuda para el cuadro ‘crema’

Tras un año sin haber obtenido la estrella 27, con cambios de técnico y sin Copa Libertadores; hoy, Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, dio a conocer que el cuadro ‘merengue’ perdió el laudo que tenía en disputa con Umbro. Por esa razón, tendrán que pagar 1’321,600 millones de dólares por concepto de restitución del pago por la extensión del plazo de vigencia del Contrato de Auspicio. A esa gran suma se agrega 134,033 mil dólares por pago adelantado de regalías de Contrato de Auspicio.

La marca deportiva, representada por KS Depor, lleva en disputa con la ‘U’ desde enero del 2018; luego de que el cuadro ‘crema’ diera por finalizado su vínculo, el cual tenía 4 años más de vigencia (hasta 2022).

Cabe resaltar que en un principio la marca deportiva pidió más de 10 millones de dólares. Pedido que fue desestimado por el Poder Judicial. Pese a que Jean Ferrari dijo a principios de año que habían ganado el caso, finalmente Universitario tendrá que pagar un dinero que no se contemplaba en el final de la temporada.

Nos acaban de notificar el laudo en favor de UMBRO, esto es lo que originó la Adm. de Carlos Moreno (elegida por gremco) y ahora el club debe cumplir con el pago @congresoperu @rosangellabr @josejeriore @chabelitacongre @SUNATOficial @IndecopiOficial pic.twitter.com/xbAvNmDyac — Jean Ferrari (@jferrari5) November 3, 2022

Rodrigo Vilca le dirá adiós a Universitario de Deportes

Rodrigo Vilca llegó a Universitario de Deportes en marzo del 2022 en calidad de préstamo del Newcastle United de Inglaterra. La hinchada crema tuvo mucha perspectiva sobre este fichaje. Sin embargo, el futbolista de 23 años no cumplió con las expectativas esperadas.

Vilca en el 2022 con la camiseta ‘merengue’ registro 22 partidos jugados, 1 gol y 1 asistencia. Además, de no tener buenos números, su rendimiento no fue el esperado. No gozo de la confianza del comando ténico y casi siempre entraba de cambio al segundo tiempo.

En ese sentido, los directivos y Carlos Compagnucci de la U ya tienen en mente con que jugadores no desean contar para el siguiente año. Uno de ellos sería Rodrigo Vilca.

Según informó, el periodista Gustavo Peralta mediante su cuenta de Twitter, el deportista de 23 años no continuará en el club tras el final de su préstamo con el Newcastle. “Acabo la historia de Rodrigo Vilca con Universitario”.