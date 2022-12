Presidente de Mannucci: “Si Celi no quiere continuar, no vamos a exigir que se quede”

Habló fuerte y claro. Raúl Lozano, presidente de Carlos A. Mannucci, se refirió a la posible partida de Yuriel Celi a Universitario de Deportes. El mandamás del combinado trujillano fue la claro al indicar que si el futbolista no desea seguir en la institución, no le exigirán que se quede. No obstante, harán respetar las cláusulas que indica el contrato.

“En lo deportivo sabemos que no vamos a contar con Celi. Si él no quiere continuar, no vamos a exigir que se quede. Si hay un club que desee contratarlo (Universitario), que trate con nosotros directo y que se respeten las cláusulas del contrato“, declaró Raúl Lozano, presidente del club Carlos A. Mannucci en conferencia de prensa.

Yuriel Celi ha sido seleccionado sub17.

Asimismo, el mandamás de la institución norteña indicó que han tenido conversaciones con el entorno del jugador y le han hecho saber la postura del club.

“Hemos tenido una reunión con una persona del entorno de Y. Celi y le hemos hecho saber que nuestra posición es que se cumpla la cláusula salida del contrato. No buscamos retenerlo pero si que se cumpla esa cláusula. Nos haremos respetar“, sentenció.

¿En cuánto está cotizado Yuriel Celi?

Según el portal especializado Transfermarkt, el atacante nacional tiene un valor de 475 mil dólares. El joven futbolista disputó esta temporada un total de 30 partidos en la Liga 1 junto a Mannucci, fue titular en 27 duelos y anotó 4 tantos.