¿Qué fue de la vida de Mark Cook, exportero de Universitario de Deportes?

El certamen peruano cada año recibe a un sin número de futbolistas procedentes del extranjero, casi siempre de nacionalidad argentina, uruguaya e incluso colombiana. Sin embargo, hace exactamente 10 años, un portero de origen inglés aterrizó en el torneo local llamando la atención de propios y extraños. ¿Lo recuerdan?

Mark Cook fue un portero inglés que llegó al fútbol peruano en la temporada 2012. El guardameta vistió los colores de Universitario de Deportes por pedido expreso de Nolberto Solano, quien ya lo conocía de las divisiones inferiores del Newcastle.

“Nolberto Solano me pidió venir a Perú y no le pude decir que no. Él es una leyenda en mi país y para mí es un honor que me dirija“, declaró Mark Cook. Pese a que atrajo las cámaras desde su arribo al Jorge Chávez, su paso por Universitario de Deportes fue para el olvido. Apenas atajó en 2 ocasiones y encajó 4 tantos en su portería, alejándose del equipo titular para siempre.

En la temporada 2013, Universitario de Deportes rescindió el contrato de Mark Cook por lo que tuvo que retornar a su país sin pena ni gloria. Tras su paso por el cuadro de Ate, el inglés vistió las casaquillas de Blyth Spartans, Dunston UTS y Newcastle Benfield. En el 2017 quedó libre y no volvió a jugar fútbol de manera profesional.

¿Cuánto llegó a valer Mark Cook?

Mark Cook llegó a valer 25 mil euros, según el portal Transfermarkt. Fue en la temporada 2010 en el que el portero alcanzó su máxima cotización como futbolista profesional. Luego de aquel año, precio fue decayendo debido a la poca actividad.