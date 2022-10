Los partidos que le faltan a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes empató 2-2 ante Alianza Atlético de Sullana. Dicho enfrentamiento correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga1 2022, pudo terminar aún más en contra para los dirigidos por Carlos Compagnucci, porque con un jugador más desde los 40 segundos del partido, no podían imponer condiciones y lo perdían por 2-0 tras los goles de Adrián Fernández (12′) y Jeremy Canela (47′). Los jugadores ‘merengues’ se lo tomaron como un baldazo de agua fría y parecía que el gol nunca llegaría.

Sin embargo, los de Ate pudieron empatar el partido gracias a los tantos de Alberto Quintero (55′) y Aldo Corzo (75′). En el resto del partido, Universitario fue más y tuvo 2 chances de Rodrigo Vilca para darle vuelta al marcador, pero la pelota no quiso entrar y el encuentro terminó 2-2 en un resultado totalmente negativo para la ‘U’ que no pierde las esperanzas de conseguir la estrella número 27 a fin de temporada.

A continuación, conoce los 5 partidos que le restan a los de Ate en este Torneo Clausura de la Liga 1 2022.



– Fecha 14 – Universitario vs Carlos A. Manucci

Miércoles 05/10 7:00 pm.

– Fecha 15 – Sporting Cristal vs Universitario

Domingo 09/10 3:30 pm.

– Fecha 16 – Universitario vs Melgar

Domingo 16/10 3:30 pm.

– Fecha 17 – No hay rival

Descanso

– Fecha 18 – Universitario vs Sport Huancayo

Domingo 23/10 3:30 pm.

– Fecha 19 – UTC vs Universitario

Domingo 30/10 (Horario por definirse)

¿Cómo marcha la ‘U’ en la tabla?

Universitario seguirá luchando por el Torneo Clausura. Foto: Prensa – Universitario de Deportes

El cuadro ‘Estudiantil’ se encuentra en la quinta posición del Torneo Clausura a 4 puntos del líder Sporting Cristal, a 3 de Alianza Lima con Atlético Grau y tan solo 1 de FC Melgar. Sin embargo, hay que recalcar que a los ‘Merengues’ le toca descansar en la fecha 17, por lo que las chances de salir campeón disminuyen aún más.