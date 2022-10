Tragedia: Más de 125 muertos en un partido en Indonesia

El encuentro que se jugó en el estadio Karjuruhan de Indonesia, casa del Arema, terminó 2 a 3 a favor de los visitantes, Persebaya.Tras la finalización del clásico, los ultras del Arema, conocidos como “Aremania”, invadieron el campo tras la derrota de su equipo.

El Karjuruhuan, repleto con más de 42 mil hinchas locales, 3 mil de ellos saltaron al campo para agredir a los jugadores y cuerpo técnico. Ante el descontrol, la policía reprimió a los vándalos con gases lacrimógenos. Este hecho sólo sería el inicio de la tragedia.

La desesperación provocó diversas estampidas y agromeraciones en un recinto con las salidas bloqueadas. El gas invadió todo el lugar afectando a los presentes.

El desastre se trasladó a los aledaños del lugar donde los pocos hinchas del visitantes eran agredidos por los locales, mientras que la zona mixta se volvió en un corredor humanitario ante la gran cantidad de heridos. El campo terminó con patrullas volteadas, mallas de protección de la tribuna deshechas y hasta fuego dentro del campo.

Se han reportado 125 muertos y 200 heridos de acuerdo a la información de los autoridades de Indonesia, muchos de ellos con el destino fatal a causa de la asfixia. Este suceso es la segunda tragedia más grande en la historia del fútbol, sólo por detrás de lo ocurrido en el Estadio Nacional de Lima el 24 de mayo de 1964, donde fallecieron 328 personas y 500 resultaron heridos en el encuentro entre Perú y Argentina.

Manchester United is deeply saddened by the tragedy in Malang, Indonesia.



We send our sincere condolences to the victims, their families, and everyone affected.