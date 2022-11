Peña se lesionó y no estará presente en el duelo entre Perú y Paraguay

Baja sensible. Sergio Peña se lesionó en el último entrenamiento de la Selección Peruana y no estará presente en el duelo ante Paraguay, este miércoles 16 de noviembre. El gerente de selecciones, Antonio García Pye, dio a conocer que el volante se perderá el cotejo ante la ‘Albirroja’. Esto, luego de conocerse los resultados preliminares de los exámenes realizados al futbolista.

“No me corresponde dar la información, pero me parece que hay un problema en la resonancia que le practicaron hoy día (a Sergio Peña). En la tarde se iba a reunir el equipo médico para dar una versión final a la luz de la documentación y los resultados de la resonancia, pero, definitivamente, por lo menos para el partido de mañana (ante Paraguay), no va a estar, y de acuerdo al informe médico, se le liberará o no“, declaró Antonio García Pye en Fútbol Como Cancha.

Sergio Peña ingresó al minuto 76 en el duelo ante la Selección de México.

FOTO: FPF

Once titular sin Sergio Peña

El cuadro nacional saldrá al campo con el siguiente once: Pedro Gallese en el arco; Miguel Araujo como lateral derecho, Marcos López por la banda izquierda y la pareja de centrales estará compuesta por Luis Abram y Alexander Callens. Los volantes serán Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Christofer Gonzáles, Christian Cueva y Bryan Reyna. Arriba, como único delantero, Alex Valera.

Este partido entre Perú y Paraguay lo podrás vivir EN VIVO y DIRECTO gracias a la señal abierta de Latina (Canal 2) y también a través de sus redes sociales: página de fb y youtube. No te pierdas la antesala, entrevistas pre y post encuentro, declaraciones en caliente, mejores jugadas y goles de este importante c