Paolo Guerrero y todos los detalles acerca de su futuro

Paolo Guerrero no ha tenido su mejor temporada este 2022. El ‘Depredador’ fichó en julio pasado por Avaí y no ha podido demostrar todo su potencial con el conjunto brasileño. El atacante nacional se ha visto perjudicado por las lesiones, al punto de no haber anotado tanto alguno en la presente temporada.

El vínculo del experimentado atacante con Avaí finaliza el próximo 13 de noviembre. Se espera que el conjunto brasileño descienda a la Serie B tras una campaña para el olvido y el futbolista peruano no amplíe su contrato luego de no cumplir con las expectativas.

“Él (Paolo Guerrero) no va a parar de jugar. Paolo Guerrero va a continuar su carrera. Él no quiere parar de jugar. Él está en condiciones de jugar. El problema es que no puede jugar un tiempo entero a la intensidad del fútbol actual y no lo puede hacer siempre. Hay que tener calma con él y eso Avaí no la tiene“, declaró Júnior Polidoro sobre Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero firmó por Avaí en julio pasado.

FOTO: Composición Latina

¿Paolo Guerrero fichará por Alianza Lima?

El cuadro ‘íntimo’ no ha descartado, de momento, el fichaje del ‘Depredador’. El conjunto de La Victoria tiene cariño especial por el experimentado delantero y en vista que la próxima temporada disputarán la Copa Libertadores, no ven con malos ojos fichar a Guerrero.

“Estamos pensando en acabar el año de la mejor manera. No hay ninguna conversación con Paolo , no hay nada de momento“, declaró Diego Gonzales Posada, miembro del Fondo Blanquiazul.